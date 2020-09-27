Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? İtalya Seri A Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
27.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:38
İtalya Seri A maçlarının başlamasıyla sporseverleri İtalta Ligi maçlarını yakında takip etmeye başladı. Akşamın en dikkat çeken maçlarından Roma - Juventus maçının sonucu merak edildi. Peki, Roma - Juventus maçı kaç kaç? Roma - Juventus maçı kanalı, şifresiz mi?
Sporseverlerin yakından takip ettiği İtalya Seri A başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Roma - Juventus maçı ilgi odağı oldu. Peki, maç Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
ROMA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Roma - Juventus, maçı 27 09 2020 Pazar günü 21.45'te başlayacak.
Roma - Juventus maçı Bein Sports 4 kanalından yayınlanacak.
ROMA - JUVENTUS MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?
Roma 2-1 Juventus maç devam ediyor.