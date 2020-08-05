Roma forması giyen Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralandı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu. Roma'da istediği şansı yakalayamayan milli futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralandı ve Serie A'da kaldı.

05.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:15

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Mert Çetin'in yeni takımı resmen netleşti. Serie A ekibi Hellas Verona, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte Roma'dan kiraladığını açıkladı. Verona şehrine ulaşan 23 yaşındaki oyuncu, yeni takımına katılmadan önce sağlık kontrolünden geçti.

Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, yaşananlardan kaptanı sorumlu tutuyor
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Mert Çetin

RRAHMANI'NİN YERİNE GELDİ

Verona bu transfer ile kiralık oyuncuları Amir Rrahmani'nin Napoli'ye dönüşü sonrası oluşan boşluğu dolduracak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU

Milli futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyordu. Özellikle Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in genç stoperi kadrosunda görmeyi çok istediği söylenmişti.

6 MAÇTA OYNADI

23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Roma forması ile 6 maçta görev aldı. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Mert, Hacettepe'de ter döktü ve geçen yaz Roma'ya transfer oldu.