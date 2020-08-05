Roma forması giyen Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralandı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu. Roma'da istediği şansı yakalayamayan milli futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Verona'ya kiralandı ve Serie A'da kaldı.

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan Mert Çetin'in yeni takımı resmen netleşti. Serie A ekibi Hellas Verona, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte Roma'dan kiraladığını açıkladı. Verona şehrine ulaşan 23 yaşındaki oyuncu, yeni takımına katılmadan önce sağlık kontrolünden geçti. Mert Çetin RRAHMANI'NİN YERİNE GELDİ Verona bu transfer ile kiralık oyuncuları Amir Rrahmani'nin Napoli'ye dönüşü sonrası oluşan boşluğu dolduracak. GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENİYORDU Milli futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süredir anılıyordu. Özellikle Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in genç stoperi kadrosunda görmeyi çok istediği söylenmişti. 6 MAÇTA OYNADI 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Roma forması ile 6 maçta görev aldı. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Mert, Hacettepe'de ter döktü ve geçen yaz Roma'ya transfer oldu.