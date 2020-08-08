Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde

Rocky filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren, kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. 62 yaşındaki aktörün eski fit görüntüsünden uzak hali dikkat çekti.

08.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:08

Rocky 4 filmiyle adını duyuran 62 yaşındaki aktör Dolph Lundrgen, 38 yaş küçük nişanlısı Emma Krokdal ile Malibu'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran çift, magazin muhabirleri tarafından görüntülendiklerini fark edince şaşkınlık yaşadı.

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GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK EDİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Rocky filminin yıldızı sevilen aktör Dolph Lundgren, kendisinden sevgilisi Emma Krokdal ile birlikte Malibu'da tatilin tadını çıkarıyor.

Haziran ayında nişanlandıklarını duyuran İsveçli aktör ve 24 yaşındaki Krokdal, sahilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. Birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini fark edince şaşkınlık yaşadı.

ROCKY 4 FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

1985 yapımı Rocky 4 filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle ünlenen aktörün bir döneme damga vuran kaslı vücudunun eskisi gibi olmadığı görüldü. Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası olan Lundgren, aslında kimya mühendisliği eğitimi aldı. Lundgren, adını Rocky 4 ile adını duyurdu.