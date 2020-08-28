Rocky 4 filmi konusu nedir? Rocky 4 oyuncuları ve Rocky 4 özeti!

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ROCKY 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rocky Balboa, dostu Apollo Creed'e Rus devi Ivan Drago ile yapacağı maç için yardım eder. Fakat insanüstü boksör Drago, maç esnasında Creed'i öldürür. Balboa, Drago ile bir maç ayarlayarak dostunun intikamını almaya karar veririr. Fakat şimdi karşısında Rus yapımı bir makina vardır ve savaş, onun sert iklimli topraklarında gerçekleşecektir.

ROCKY 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sylvester Stallone

Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 1985 (91 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Mart 1986 Cumartesi

Senaryo: Sylvester Stallone

Yapımcı Firma: Chartoff-Winkler Productions

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Rocky IV