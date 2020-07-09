Robocop konusu nedir? Robocop oyuncuları ve Robocop özeti!

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ROBOCOP KONUSU NEDİR?

Yıl 2028'dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit'teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar. OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hâlâ adalet için savaşan bir insan vardır.

ROBOCOP OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: José Padilha

Oyuncular: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Jay Baruchel, Marianne Jean-Baptiste

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2014 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2014 Cuma

Senaryo: Michael Miner, Edward Neumeier