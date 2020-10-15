Robocop filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Robocop filmi konusu nedir? Robocop oyuncu kadrosu!

Bugün Show TV ekranlarında Robocop filmi yayınlanacak. Peki Robocop konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

ROBOCOP FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Robocop filmi bugün (15 Ekim Perşembe 2020) Show TV ekranlarında saat 23:15 'de yayınlanacaktır.

ROBOCOP FİLMİ NEDİR?

RoboCop, José Padilha'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Joshua Zetumer, Edward Neumeier ve Michael Miner'ın birlikte yazdığı aksiyon ve bilimkurgu türündeki Amerikan sinema filmi. 1987 yılında vizyona giren RoboCop'un yeni bir versiyonudur.

ROBOCOP KONUSU NEDİR?

Yıl 2029'dur ve çokuluslu şirket OmniCorp, robot teknolojisinin merkezindedir. İnsansız uçakları dünya çapındaki Amerika savaşlarını kazanmaktadır, şimdi ise bu teknolojiyi sivil cepheye getirmek istemektedirler. Alex Murphy sevgi dolu bir koca, baba ve Detroit'de suç ve yolsuzluğu engellemek için elinden geleni yapan iyi bir polistir. Bir görev sırasında ciddi anlamda yaralandıktan sonra, OmniCorp Alex'in hayatını kurtarmak için robotik bilimlerini kullanır. Çok sevdiği şehrin sokaklarına inanılmaz yeni yeteneklerle döner, fakat sıradan bir adamın daha önce asla karşılaşmadığı durumlar ile birlikte…

ROBOCOP OYUNCULARI KİMLERDİR?

Joel Kinnaman - Alex Murphy

Gary Oldman - Dr. Dennett Norton

Michael Keaton - Raymond Sellars

Samuel L. Jackson - Pat Novak

Abbie Cornish -Clara Murphy

Jackie Earle Haley - Rick

Michael K. Williams - Jack Lewis

Jennifer Ehle - Liz Kline

Jay Baruchel - Tom Pope

Aimee Garcia - Jae Kim

John Paul Ruttan - David Murphy

Patrick Garrow - Antoine Vallon

K.C. Collins - Andre Daniels

Marianne Jean-Baptiste - Karen Dean