Robert Pattinson kimdir? Robert Pattinson kaç yaşında, nereli? Robert Pattinson filmleri neler?

Robert Pattinson, yeni Batman filminde başrol olarak bulunacak. Kariyerine modellikle başlayan genç oyuncunun ilk yer aldığı yapım ise Ring of the Nibelungs adındaki bir filmdi. Robert Douglas Thomas Pattinson kimdir? İşte, Robert Pattinson biyografisi...

ROBERT PATTİNSON KİMDİR?

Robert Douglas Thomas Pattinson tam adına sahip genç oyuncu, 13 Mayıs 1986 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Babası, Richard, Amerika'dan araç ithal ediyordu. Annesi Clare ise bir modellik ajansında çalışıyordu. Ayrıca Pattinson'ın Lizzy Pattinson ve Victoria Pattinson adında iki ablası var. 12 yaşına kadar Tower House School'da okudu. Buradan ayrılınca eğitimine The Harrodian School'da devam etti. Barnes Theatre Company'de amatör tiyatroya dahil oldu. Buradan sonra Guys and Dolls oyununda küçük bir rol aldı. Ardından Anything Goes, Our Town, Macbeth ve Tess of the d'Urbervilles oyunlarında da sahnede bulundu.

Pattinson 12 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Hackett'in 2007 sonbahar koleksiyonunda yer aldıktan sonra Aralık 2008'de modellikten vazgeçti.2013 yılının haziran ayında Pattinson, Dior Homme'un yeni yüzü seçildi ve Romain Gavras tarafından yönetilen 1000 LIVES başlıklı reklam kampanyası'nda yer aldı. İlerleyen süreçte reklam kampanyasının fotoğrafçısı Nan Goldin tarafından, Robert'ın kampanya için çekildiği fotoğraflarının koleksiyonunu Robert Pattinson: 1000 Lives adlı bir kitapta topladı ve yayımladı.

Pattinson oyunculuğa yardımcı karakterlerle başlamış oldu. Rol aldığı ilk yapımlar Ring of the Nibelungs adına Alman yapımı televizyon filmi ve Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı Vanity Fair oldu.

ROBERT PATTİNSON OYNADIĞI FİLMLER

2004 Vanity Fair

2004 Ring of the Nibelungs

2005 Harry Potter and the Goblet of Fire

2006 The Haunted Airman

2007 The Bad Mother's Handbook

2007 Harry Potter and the Order of the Phoenix

2008 How to Be

2008 Twilight

2009 Little Ashes

2009 The Twilight Saga: New Moon

2010 Remember Me

2010 The Twilight Saga: Eclipse

2010 Love & Distrust

2011 Water for Elephants

2011 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1

2012 Bel Ami

2012 Cosmopolis

2012 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

2014 The Rover

2014 Maps to the Stars

2015 Queen of the Desert

2015 Life

2015 The Childhood of a Leader

2016 The Lost City of Z

2017 Good Time

2017 Fear & Shame

2018 Damsel

2018 High Life

2019 The Lighthouse

2019 The King

2019 Waiting for the Barbarians

2020 Tenet

2020 The Devil All the Time

2021 The Batman

Diskografi

Yıl Şarkı Albüm Müzisyen Notlar

2013 "Birds"

2008 "Never Think"

2008 "Let Me Sign"

2009 "Chokin' on the Dust" (Part 1)

2009 "Chokin' on the Dust" (Part 2)

2009 "Doin' Fine"

2018 "Honeybun"

2019 "Willow"