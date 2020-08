Robert Pattinson başrollü The Batman filminden ilk fragman! Robert Pattinson kimdir? The Batman vizyon tarihi

DC'nin yeni filmleri arasında yer alacak The Batman filminin, DC Fandome etkinliği kapsamında yeni bir fragmanı yayınlandı.

MATT REEVES YÖNETMENLİĞİNDE ÇEKİLEN THE BATMAN KONUSU

Batman karakterine yeniden can veren Robert Pattinson, bilinen tüm Batman'lerden farklı olacak. Yeniden tasarlanan Batsuiti, Batmobile ve yarasa ambleminde yer alan detaylar ilk kez bu filmde farklılık gösterecek.

Süper kahraman filmlerinin son zamanlarda fazla alaycı ve ciddiyetsiz olması, hayranları biraz hayal kırıklığına uğratıyordu. Fakat, The Batman ile bu sorun tamamen ortadan kalkacak gibi. Joaquin Phoenix başrollü Joker filmi, büyük övgü toplamıştı. The Batman'in de en az Joker kadar, sanatsal ve etkileyici olması bekleniyor. Fragmanda da bunların ipucu verilmiş gibi.

THE BATMAN VİZYON TARİHİ

Detayları 2020 yılının başlarında ortaya çıkan The Batman 2021 yılında vizyona girecek.

ROBERT PATTINSON KİMDİR?

13 Mayıs 1986 doğumlu Robert Pattinson, 34 yaşındadır. İlk olarak Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi ile gönüllerimize taht kuran Robert Pattinson, Twilight serisinin Edward Cullen'ı olarak da bu sevgisini artırdı. Her ne kadar kendisi bu filmden nefret ettiğini söylese de adının duyulmasını bu seri ile sağlamıştı.

Arthouse filmlerde gösterdiği başarılardan sonra kariyerinde önemli bir yükselişe geçen Robert Pattinson, The Batman rolü ile büyük merak uyandırıyor.

MATT REEVES KİMDİR?

Matt Reeves Amerikalı yönetmenler arasına adını yazdırmıştır. İlk olarak Warner Bros. drama dizisi olan Felicity ile tanındı. Reeves, hit haline gelen canavar filmi Cloverfield'ı yönetti ve romantik korku filmi olan Let Me In ile kariyerinde önemli gelişme yaşadı. Eleştirmenler tarafından beğenilen bilim kurgu serisi Maymunlar Gezegeni de kariyerindeki önemli gelişmelerdendir.

Son olarak, DC ile ortaklık yapıp yeni bir Batman filmine hayat verecek. Başrolünde Robert Pattinson'ın yer alacağı filmin adı The Batman olarak duyurulmuştu. Diğer Batman filmlerinden farklı olacak The Batman hakkında Matt Reeves, Batman filmini çekerken Chinatown ve Taxi Driver filmlerinden ilham aldığını ifade etti.

Chinatown