Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Hasan Kartal "Bir şey söylemeye gerek yok; Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon Başkanı'nın olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum. VAR'a gitmiyorsun, direkt sarı kart gösteriyorsun... İki penaltıdan hakem de emin değil" dedi.

"BU HAKEM DEĞİL"

Arda Kardeşler'in bir daha maç yönetmemesi gerektiğini savunan Kartal, "Ne amaçla buraya geldi anlamadım. Birinci maçta bunu yapmanın anlamı yok. Böyle hakem mi olur? Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün 'yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz' desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler. Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun" ifadelerini kullandı.