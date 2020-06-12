Rize'den neler alınır? Rize'de gezilecek yerler nerelerdir? Rize'nin geleneksel mutfağı

Rize Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alır. Rize nüfusu 2019 yılına göre 343.212'dir. Bu nüfus, 171.571 erkek ve 171.641 kadından oluşmaktadır. Geze geze bitiremeyeceğiniz bu şehir, yayları, köprüleri ve gölleri ile adeta cennet bahçesinde gibi hissettirecektir. Yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Türkiye'nin en yağışlı ili olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Farklı ve lezzetli birçok yemek türüne sahiptir.

RİZE'DE GEZİLECEK YERLER

Zilkale: Bölge'nin dikkat çeken eserler arasındadır.Fırtına Deresi'nin batı yamaçları üzerine kuruludur. Dış surlar, orta surlar ve iç kaleden oluşmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır. Görülmesi gereken yerler arasındadır.

Samistal Yaylası: Çamlıhemşin ilçesinde bulunan yayla, 2508 m yükseklikte bulunmaktadır. Yöresel mimari yapısı ile görülmesi gerekir.

Anzer Yaylası: İkizdere ilçesinde yer alır.2105 m yüksekliktedir. Anzer, bir taraftan Çoruh Nehri ve Bayburt kentine, bir taraftan da Trabzon Uzungöl Turizm Merkezi'ne bağlanır.

Kız Kalesi: Pazar ilçe merkezinin batısında küçük bir yarımada üzerine kuruludur. Duvarlardaki muhteşem taş işçiliği ile gözlere hitap etmektedir. Günümüzde tek bir gözetleme kulesi ile ayaktadır.

Şenyuva Köprüsü: 1696 yılında inşa edilen köprü yörenin en eski köprülerindendir. Yuvarlak kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir.

Yedi Göller: Rize kent merkezine yakın, 3048 m yüksekliktedir. Dağların zirvelerinde, birbirine yakın 7 krater gölünden oluşmaktadır.

Ayder Yaylası: 1350 m rakıma sahiptir. Rizenin en popüler yaylasıdır. Yayla evleri, aile pansiyonları, zengin flora ve faunasının yanı sıra kaplıcası ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Mikron Köprüsü: Kemer kısmı ve korkulukları kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir.

Aksu Gölleri: Manzaralı bir göldür. Uygun hava koşullarında yön bulma sorunu olmayacak bir parkuru vardır.

Pileki Mağarası: Özel bir taştan yapılan pileki, Karadeniz'e özgü bir mutfak gereci olup yuvarlaktır ve içi boşaltılmış çanak şeklindedir. İçinde kuyular ve göller bulunmaktadır.

Kale-i Bala: Dikdörtgen planlı kale, sarp bir kayalık üzerine kuruludur.

Yukarıdurak Köyü Köprüsü: Köprü, Yenice Mahallesi ve Dere içi Merkez Mahallesini birbirine bağlamaktadır.

At Gölü: Rize sınırları içerisinde olup da bu kadar kolay ulaşılabilen nadir göllerden biridir.

RİZE SEYAHATİNDEN NELER ALINIR?

Rize yeşil alanları, kendine özgü kültürü ile sizi kendine hayran bırakacaktır.Rize seyahatinden dönerken neler alabilirsiniz?

Çay:Hemşin Çorabı: Çoğunlukla Hemşin yöresine ait el sanatıdır. Haziran ve Eylül ayında yıkanan yünler ip haline getirilir. Büyük emek ile hazırlanan ürünler, kullanılan motife göre isimlendirilir. Bu isimlerden bazıları şunlardır: Kiraz çiçeği, çay yolu, Kibele, çiçek bahçesi, kırmızı lale, keçiboynuzu, bahçe, papatyadır.

Rize simidi: Rize'ye özgü simit türü olup, pekmezli suya batırılarak susam koymadan pişirilir.

Mısır Ekmeği, Yayla Peyniri, Mısır unu: Bulabileceğiniz en taze ve lezzetli bu ürünleri Rize'de bulabilirsiniz. Her evde mutlaka olan ve sürekli tüketilen ürünleri Rize'den almadan dönmemelisiniz.

Peştemal, Keşan

Rize Fındığı

RİZE GELENEKSEL YEMEKLERİ

Muhlama: Tereyağı, peynir ve undan yapılır. Rize ve Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşmiştir.

Karalahana Çorbası: Rize'de sıklıkla tüketilen karalahana, çeşitli baharatlar ve yöntemleri çorba haline gelmektedir.

Mısır Ekmeği: Karadeniz Bölgesi'ne aittir. Her sofrada yerini alır.

Kabak Sütlacı: Taze siyah kabak içine süt, şeker ve tuz eklenerek elde edilir.

Hamsi Çığırtası: Pazı ve pırasadan yapılan sebze yemeğidir.

Haşlama

Enişte Lokumu

RİZE İKLİMİ

Rize yöresinde Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Karadeniz ikliminin özelliği, yazları serin kışları ılıman ve her mevsim yağışlı olmasıdır. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay ise Ocak ayıdır. Türkiye'nin en yağışlı olma özelliğini taşımaktadır.

RİZE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Rize'nin yaklaşık yarısı ormanlık alandır.Ormanlar 2800 m yüksekliğe kadar bulunur. % 24'ü çayır ve mer'a, % 21'i ekili ve dikili alanlarla kaplıdır. Rize'de gür ve çok fazla ağaç görmek mümkündür.