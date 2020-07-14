Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ekipleri Ali Uzun'un cansız bedenini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tepe, yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

100'ÜN ÜZERİNDE ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

3 EV TAMAMEN YIKILDI

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

12 KÖYE ULAŞIM PROBLEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Rize'de sel felaketinin yaşandığı bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. 12 köye ulaşım konusunda problem yaşandığını belirten Bakan Soylu, "Aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.