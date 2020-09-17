12 katlı binadaki bomba süsü verilen düzenek, çocukların proje ödevi çıktı

Rize Ardeşen'de 12 katlı binanın asma katında bulunan ve içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzenek çevrede panik havası yarattı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri tamamlandı. Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu belirlendi.

PROJE ÖDEVİ ÇIKTI

Ardeşen'de 12 katlı binanın sakinlerini ve çevredeki vatandaşları paniğe sevk eden bomba görünümlü düzeneğin, bölgeye intikal eden ekiplerin incelemeleri sonrasında çocukların proje ödevi olduğu ortaya çıktı. Tahliye edilen binaya girişlere izin verildi, kapatılan Tunca beldesi yolu da ulaşıma açıldı.

"İLK ÖNCE ÇÖP ZANNETTİM"

Bina yöneticisi Şakir Enginar, "Sabah ilk gördüğümde çöp zannettim ve kenara koydum. Daha sonra bina görevlisi, içinde kablo falan görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, tehlikeli olabileceğini belirtti ve bunun üzerine binayı boşalttık. Bomba arama köpeği de getirildi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir tehlike olmadığını söylediler" dedi.