Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu nerelidir? Rıza Kocaoğlu aslen nerelidir? Rıza Kocaoğlu'nun filmleri hangileridir?

Rıza Kocaoğlu'nun rol aldığı yapımlar tiyatroları ve tüm işleri ayrıntılarıyla haberimizde bulabilirsiniz.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

19 Mart 1979 doğumlu Rıza Kocaoğlu İzmir, Tepeciklidir. Koyu bir Göztepespor fanı olan başarılı oyunucu, Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur.Kendisi1.70 metre boyunda 66 kilo ve Balık burcu olan Kocatepe'nin ailesi halen İzmir'de yaşamaktadır.

RIZA KOCAOĞLU İLK YILLARI VE OYUNCULUK KARİYERİ

Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. "Av Mevsimi" filminde rol aldıktan sonra DOT oyunları"Malafa" ve "Punk Rock" sahneledi. 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü filminde sinemaya tekrar adım attı. Ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı. 2012'de Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırdı.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6. Bölüm olarak yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmı?tır.

ÖDÜLLERİ

2001 - Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü - Bana Şans Dile

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Vur/Yağmala/Yeniden

Kürklü Merkür

Hakimiyeti Milliye Aş Evi

Gelin ile Kaynana

Bizans Düştü

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2012 - 2014 - Karadayı (Dizi)

2011 - 2012 - Kuzey Güney

2011 - Labirent

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010 - Kaybedenler Kulübü

2010 - Av Mevsimi

2010 - 2011 - Ezel (Dizi)

2010 - Elif

2009 - Başka Semtin Çocukları

2009 - Sonsuz

2009 - Elveda Rumeli

2008 - Sınıf (Dizi)

2007 - Emret Komutanım: Şah Mat

2006 - Kabuslar evi - Karanlıktan gelen

2005 - Organize İşler

2004 - Gece Yürüyüşü (Dizi)

2004 - Ruhun Duymaz (Dizi)

2001 - Yeni Hayat (Dizi)

2001 - Bana Şans Dile (Dizi)