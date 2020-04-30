İki sene önce kansere yakalanan Bollywood sineması oyuncularından Rishi Kapoor 67 yaşında yaşamını yitirdi. Durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan usta isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan gelişme sonrası Rishi Kapoor kimdir? Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

RİSHİ KAPOOR KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Eylül 1952, Chembur, Mumbai, Hindistan

Ölüm tarihi: 30 Nisan 2020

Boy: 1,7 m

Rishi Kapoor, Hint sinemasındaki çalışmaları ile tanınan bir Hintli aktör, yönetmen ve yapımcıdır. Babası Raj Kapoor'un 1970 filmi Mera Naam Joker'de çocuk sanatçı olarak ilk rolüyle Ulusal Film Ödülü'nü aldı.

Kapoor'un ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı. Usta oyuncunun oğlu Ranbir Kapoor da babası ve dedesi gibi Bollywood'da oyuncu.

İlk kez babası Raj Kapoor'un 1970'de yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Mera Naam Joker filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Kapoor, bu filmdeki performansıyla En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Kapoor, 1973'te ilk defa başrol oynadığı Bobby filmiyle büyük bir sıçrama yapmıştı. Oyuncu, 1980 ve 90'larda çok sayıda filmde rol almış, Khel Khel Mein, Karz ve Chandni gibi filmleri gişe rekorları kırmıştı.

2000'li yıllarda destekleyici rollere geçti. O zamandan bu yana Yeh Hai Jalwa (2002), Hum Tum (2004), Fanaa (2006), Namastey London (2007), Love Aaj Kal (2009) ve Patiala House (2010) gibi filmlerde yer aldı . Ayrıca İngiliz Filmleri Don't Stop Dreaming (2007) ve Sambar Salsa (2008) filmlerinde de yer aldı.

30 NİSAN 2020'DE VEFAT ETTİ

Hint basınındaki haberlere göre, kaldırıldığı Mumbai'deki hastanede yaşamını yitirdi.

Kapoor'a 2018'de kanser teşhisi konmuş ve ABD'de yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından eylül ayında Hindistan'a dönmüştü.