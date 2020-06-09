Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı

Koronavirüs süresince evden çıkmayan Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ı takımın eski hocalarından Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ve eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Ali Yıldırım ziyaret etti.

Sohbette Fenerbahçe başta olmak üzere Türk futbolundaki son olayların gündeme geldiği öne sürüldü.

TUŞLU CEP TELEFONUNDAKİ FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Aziz Yıldırım'ın son hali merak ediliyordu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 2007'de 100. yıla özel olarak hazırlattığı tuşlu telefonu kullanması dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın akıllı telefon yerine sarı-lacivertlilere özel hazırlanan tuşlu telefon kullanması, Fenerbahçe taraftarını mest etti.

AZİZ YILDIRIM: MÜZEYE GİTSİNLER, KUPAYI GÖRSÜNLER

Rıdvan Dilmen, önceki gün Yüzde Yüz Futbol programında Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesini anlatmıştı. Aziz Yıldırım'la da konuştuğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Bugün Aziz Yıldırım'ı aradım. 'Yöneticilerimle, teknik ekibimle, futbolcularımızla, taraftarımızla, alnımızın akıyla kazandığımız bir şampiyonluk var. Çok merak edenler müzeye gitsinler, TFF sitesine girip baksınlar kim şampiyon diye' ifadesinde bulundu."

Aziz Yıldırım'ın kullandığı Fenerbahçe cep telefonu