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Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı

Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı dün ziyaret etti. Basına yansıyan fotoğraflarda, Aziz Yıldırım'ın kullandığı tuşlu telefon dikkatlerden kaçmadı. Aziz Yıldırım'ın akıllı telefon yerine sarı-lacivertlilere özel telefon kullanması, Fenerbahçe taraftarını mest etti.

09.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:02

Koronavirüs süresince evden çıkmayan Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ı takımın eski hocalarından Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ve eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Ali Yıldırım ziyaret etti.

Sohbette Fenerbahçe başta olmak üzere Türk futbolundaki son olayların gündeme geldiği öne sürüldü.

Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşu telefonu dikkatlerden kaçmadı

TUŞLU CEP TELEFONUNDAKİ FENERBAHÇE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Aziz Yıldırım'ın son hali merak ediliyordu. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 2007'de 100. yıla özel olarak hazırlattığı tuşlu telefonu kullanması dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın akıllı telefon yerine sarı-lacivertlilere özel hazırlanan tuşlu telefon kullanması, Fenerbahçe taraftarını mest etti.

Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşu telefonu dikkatlerden kaçmadı

AZİZ YILDIRIM: MÜZEYE GİTSİNLER, KUPAYI GÖRSÜNLER

Rıdvan Dilmen, önceki gün Yüzde Yüz Futbol programında Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesini anlatmıştı. Aziz Yıldırım'la da konuştuğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Bugün Aziz Yıldırım'ı aradım. 'Yöneticilerimle, teknik ekibimle, futbolcularımızla, taraftarımızla, alnımızın akıyla kazandığımız bir şampiyonluk var. Çok merak edenler müzeye gitsinler, TFF sitesine girip baksınlar kim şampiyon diye' ifadesinde bulundu."

Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Aziz Yıldırım'ın kullandığı Fenerbahçe cep telefonu
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Haber Yorumları (3)
FANATİK ALPER: fenerbahçe aşktır sevdadır
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FB 1907: HELAL OLSUN İŞTE FENERBAHÇENİN EFSANELERİ ALEMİN HAKKINI VERİYORSUN AZİZ BAŞKAN
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KRALEX: ÖZLETTİN KENDINI BASKANN :(
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500
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