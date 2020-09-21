Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 programında Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.

Alınan 0-0'lık skor skandal olarak belirten Dilmen, transfer konusunda yönetimi eleştirdi.

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Bu Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Skandal bir skor. Sezonun nerdeyse yarısında gideceği belli olan Muriqi'nin yerine hala forvet alınamaması bir yönetimsel hatadır. Herkes yanlış biliyor. Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu yok" ifadelerini kullandı.