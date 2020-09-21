Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçını NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 0-0'lık skoru sarı lacivertliler açısından skandal olarak nitelendirdi.

21.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 21.09.2020 22:31

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 programında Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.

Alınan 0-0'lık skor skandal olarak belirten Dilmen, transfer konusunda yönetimi eleştirdi.

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Bu Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Skandal bir skor. Sezonun nerdeyse yarısında gideceği belli olan Muriqi'nin yerine hala forvet alınamaması bir yönetimsel hatadır. Herkes yanlış biliyor. Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu yok" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
BURAK: BU SEFER KIZDI SENİ ORADAN ALIRLAR AKILLI OL MEDYA DA GÜÇLÜ BİR BAŞKANIN VARI.
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