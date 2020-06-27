Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Caner Erkin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dilmen, milli futbolcunun muhtemelen Fenerbahçe'ye transfer olacağını söyledi.

27.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:29

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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"FENERBAHÇE'YE GİDECEK"

Dilmen konuyla ilgili, "Caner gözden çıkarıldı. Zaten menajeri Batur Altıparmak'ın da o yönde açıklamaları var. Büyük bir ihtimal Fenerbahçe'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcunun geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı kulüpten ayrılacağı kesinleşmişti.