Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'i Instagram'da takip etti
Oynadığı diziler ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Demet Özdemir, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri. Ricky Martin'in de dikkatini çeken başarılı oyuncu, Ricky Martin'in takip ettiğini Instagram'da paylaştı. Demet Özdemir kimdir?
Son zamanlarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle adından bahsettiren Demet Özdemir'i, dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Instagram hesabından takip etti. Demet Özdemir de bu takibe takip ile cevap verdi.
RICKY MARTIN KİMDİR?
Ricky Martin, 24 Aralık 1971, San Juan, dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır.
1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.
Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birinciliği elde etti.Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da gey olduğunu açıklamıştır.
RICKY MARTIN DİSKOGRAFİ
Stüdyo Albümleri
1991: Ricky Martin
1993: Me Amarás
1995: A Medio Vivir
1998: Vuelve
1999: Ricky Martin
2000: Sound Loaded
2003: Almas del Silencio
2005: Life
2007:Non Siamo Soli (Eros Ramazzotti ile beraber)
RICKY MARTIN KONSER ALBÜMLERİ
2006: MTV Unplugged
2007: Black & White Tour
Derleme Albümleri
2001: La Historia
2001: The Best of Ricky Martin
2008: Ricky Martin 17
DVD ALBÜMLERİ
1999: One Night Only
1999: Ricky Martin: The Video Collection
2001: Ricky Martin: The European Tour
2001: La Historia"
2006: MTV Unplugged
2007: Black & White Tour
2008: Ricky Martin 17
FİLMOGRAFİ
Televizyon programları
Phua Chu Kang Pte Ltd (2003)
General Hospital (1996) (televizyon dizisi) – Miguel Morez ile.
Les Miserables (1994) (televizyon dizisi)
Alcanzar una estrella (1991) (televizyon dizisi)