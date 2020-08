Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'i Instagram'da takip etti Oynadığı diziler ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Demet Özdemir, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri. Ricky Martin'in de dikkatini çeken başarılı oyuncu, Ricky Martin'in takip ettiğini Instagram'da paylaştı. Demet Özdemir kimdir?

Son zamanlarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle adından bahsettiren Demet Özdemir'i, dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Instagram hesabından takip etti. Demet Özdemir de bu takibe takip ile cevap verdi.

RICKY MARTIN KİMDİR?

Ricky Martin, 24 Aralık 1971, San Juan, dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır.

1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birinciliği elde etti.Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da gey olduğunu açıklamıştır.

