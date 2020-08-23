Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'i Instagram'da takip etti
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Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'i Instagram'da takip etti

Oynadığı diziler ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Demet Özdemir, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri. Ricky Martin'in de dikkatini çeken başarılı oyuncu, Ricky Martin'in takip ettiğini Instagram'da paylaştı. Demet Özdemir kimdir?

Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'i Instagram'da takip etti
23.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:31

Son zamanlarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle adından bahsettiren Demet Özdemir'i, dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin Instagram hesabından takip etti. Demet Özdemir de bu takibe takip ile cevap verdi.

Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'in Instagram'da takip etti

RICKY MARTIN KİMDİR?

Ricky Martin, 24 Aralık 1971, San Juan, dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır.

1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birinciliği elde etti.Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da gey olduğunu açıklamıştır.

Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'in Instagram'da takip etti

RICKY MARTIN DİSKOGRAFİ

Stüdyo Albümleri

1991: Ricky Martin

1993: Me Amarás

1995: A Medio Vivir

1998: Vuelve

1999: Ricky Martin

2000: Sound Loaded

2003: Almas del Silencio

2005: Life

2007:Non Siamo Soli (Eros Ramazzotti ile beraber)

Ricky Martin kimdir? Ricky Martin, Demet Özdemir'in Instagram'da takip etti

RICKY MARTIN KONSER ALBÜMLERİ

2006: MTV Unplugged

2007: Black & White Tour

Derleme Albümleri

2001: La Historia

2001: The Best of Ricky Martin

2008: Ricky Martin 17

DVD ALBÜMLERİ

1999: One Night Only

1999: Ricky Martin: The Video Collection

2001: Ricky Martin: The European Tour

2001: La Historia"

2006: MTV Unplugged

2007: Black & White Tour

2008: Ricky Martin 17

FİLMOGRAFİ

Televizyon programları

Phua Chu Kang Pte Ltd (2003)

General Hospital (1996) (televizyon dizisi) – Miguel Morez ile.

Les Miserables (1994) (televizyon dizisi)

Alcanzar una estrella (1991) (televizyon dizisi)

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