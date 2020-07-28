Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin Kardeşim dediği ismi transfer etti

Habertürk TV'de sunduğu tartışma programları ile tanınan Didem Arslan Öztürk, Show TV'de sunmaya hazırlandığı Vazgeçme adlı realite programı ile ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olmaya hazırlanıyor.

Didem Arslan'ın Vazgeçme programı için deneyimli bir ekip kurulurken ekipte, Müge Anlı'nın eski çalışanları olan ve kendisine çok yakın isimlerinden bazılarının yer alacağı kulislerde konuşuluyor.

Yeniçağ'ın haberine göre; Nisan ayında sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala işten çıkartılan ve Didem Arslan'ın ekibine katılacak isimler arasında Müge Anlı'nın kendisine çok yakın olan, programının taşıyıcısı ve 'kardeşim' dediği bir Kebriye Koç da bulunuyor.

"VAZGEÇME'DEN GAZETECİLİĞE DEVAM"

Öte yandan Didem Arslan Yılmaz, programıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yepyeni bir heyecanla sizlerle birlikte Show TV ekranlarında olacağım. Gerçeklerin peşinden gitmeye ve Vazgeçme'den gazetecilik yapmaya devam" dedi.