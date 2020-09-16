Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında? Reynmen sevgilisi kim? Reynmen şarkıları neler?

Sosyal medyaya yüklediği videolar ile üne kavuşan Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, Sivaslıdır. Yaptığı şarkılar, söylemler ve özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Peki, Reynmen kimdir? Reynmen kaç yaşında?

YUSUF AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Aktaş yayımladığı bir videosunda kendisini Kürt kökenli olarak tanımlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, günümüzde Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

REYNMEN ŞARKILARI

"Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)

"Yeniden" (ft. Nelon) (2017)

"Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)

"Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)

"Derdim Olsun" (2019)

"Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)

"Ela" (2019)

"Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)

"Aykız" (Remix) (2020)

REYNMEN SEVGİLİSİ

Son olarak Farah Zeynep Abdullah ile görüntülenmiş ikilinin sevgili olduğu iddia edilmişti. Daha sonra ünlü internet fenomeni Reynmen, güzel oyuncu Çağla Demir ile yakalandı. Reynemn olarak tanınan Yusuf Aktaş ve Çağla Demir'in fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.