Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi

Sosyal medyada tanındıktan sonra kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, aşk hayatında da hızlı ileriliyor. Son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile fotoğrafları çıkan ünlü fenomen, bu kez de tatil cenneti Bodrum'da Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile görüntülendi.

YAKIN MARKAJ

Reynmen'in Elif Yılmaz'ı yakın markaja alması, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin olaylarından oldu.

YORUMLAR ARDI ARDINA GELDİ

İkilinin fotoğraflarının internete düşmesi üzerine sosyal medyada Reynmen'e, "Farah'ı aldatıyor musun?", "Kiminle birlikte olduğunu anlamadık" yorumları yapıldı.

BAŞ BAŞA YEMEK YEMİŞLERDİ

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görülmüşlerdi.