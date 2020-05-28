Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu

Reyhanlı'da düzenlenen bombalı saldırıda tansiyonu bir anda yükselince kısmi felç geçiren ve dışarı çıkamayan 54 yaşındaki adam, bir hayırseverin yardımıyla 7 senelik akülü tekerlik sandalye hayali gerçek oldu.

FELÇLİ ADAMIN TEK HAYALİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYEYDİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda işini ve sağlığını kaybeden 54 yaşındaki Hüseyin Şanverdi akülü tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sırasında dükkanı yanan Hüseyin Şanverdi, tansiyonu bir anda yükselince kısmı felç geçirdi. O tarihten bu yana evden dışarı çıkamayan 6 çocuk babası Şanverdi, tek hayalinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu söyleyip hayırseverlerden yardım istemişti.

BİR HAYIRSEVER YARDIM ETTİ

İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği haberin ardından bir hayırsever tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Hüseyin Şanverdi'ye teslim edildi. Hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye binmenin sevincini yaşayan Şanverdi, "Allah bu arabayı gönderenlerden razı olsun. Beni çok sevindirdiniz çok teşekkür ederim" dedi.