Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye ile birlikte birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan kafe, pastane ve sadece paket servis çalışan lokanta ve restoran gibi işletmeler, gerekli tedbirleri alarak bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilerek "yeni normal"e geçişin başladığı ilk günde restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler de kapılarını açtı. Doğrudan temasa neden olacak iskambil, okey, tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmeyen işletmelerde, vatandaşların sağlığını korumak için birçok tedbir alındı.

"İŞLETMEMİZDEKİ HER MASANIN ÜSTÜNE DEZENFEKTAN KOYDUK"

Girişine el dezenfektanı konulan mekanlarda müşteriler, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturmaları için yönlendirildi.

Bir kafenin işletme sahibi Buse Ataç, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hizmet verirken müşterilerin sağlığını korumak için azami gayret gösterdiklerini belirterek "İşletmemizdeki her masanın üstüne ve çeşitli yerlere dezenfektanlar koyduk.Ayrıca tuz, şeker ile ketçap, mayonez gibi sosları tek kullanımlık paketlerde sunuyoruz. Önceden müşterilerimize çatal, bıçak servisini açık olarak yapıyorduk. Artık çalışanlarımızın elinin değmemesi için onları da paketli şekilde veriyoruz." dedi.

MÜŞTERİLERİN ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Müşterilerin dijital termometre ile ateş ölçümünü yaptıklarını söyleyen Ataç, garsonların da maske ve eldiven taktıklarını, sosyal mesafeyi koruyarak hizmet ettiklerini kaydetti.

Ataç, kafe mutfağında da ilave tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Mutfakta kullanılan araç gereçlerin ve gıdaların paketlerinin temizliğine oldukça özen gösteriyoruz. Mutfakta çalışan personelimize bone, eldiven ve maske kullandırıyoruz." diye konuştu.

İşletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'ye kadar hizmet verebilecek.