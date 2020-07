Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı

Renault Grubu, koronavirüs (Kovid-19) pandemisi koşullarında geçirilen yılın ilk yarısında, Haziran ayında satışlarını güçlü bir şekilde yeniden artırdığını ve 1 milyon 256 bin 658 satış adedi gerçekleştirdiğini duyurdu. Grup, elektrikli araç pazarında yaklaşık yüzde 50 artış ile 37 bin 540 satış adedine ulaşan elektrikli aracı ZOE'nin, yılın ilk yarısında Avrupa'nın en çok satan otomobili olduğuna da dikkat çekti. Grup, 2020 ilk 6 ayında LADA da dahil Türkiye'de 49 bin 131 araç sattı.

Kovid-19 pandemi nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren birçok ülkede satış ve endüstriyel aktivitelerini askıya alan Renault Grubu'nun satışları, yılın ilk yarısında yüzde 28,3 oranında daralan pazarda yüzde 34,9 düşüş ile 1 milyon 256 bin 658'e geriledi. Renault Grubu, satış adetlerinde gerçekleşen düşüşün, önemli bölgelerindeki sıkı pandemi kısıtlamalarından kaynaklandığını belirtti.

"HAZİRAN AYINDA TALEP ARTIŞI YAŞANDI"

Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Bölge Direktörü Denis le Vot, "Dünya, faaliyetlerimize büyük etkisi olan daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya kaldı. İyileşme başlar başlamaz fabrikalarımız ve satış ağımız müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçerken, Avrupa'da devlet desteği sayesinde Haziran ayında talep artışı yaşandı. Yılın ikinci yarısına çok yüksek sipariş miktarları, tatmin edici bir stok seviyesi ve şimdiden çok olumlu tepkiler alan, segmentinde tek yeni E-TECH Hibrit ile başlıyoruz" dedi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ ZOE BÜYÜYEN PAZARIN LİDERİ"

Renault Grubu, yılın ilk yarısında satışlarıyla ilgili şu bilgeleri paylaştı;

"Renault markasının elektrikli araç satışları dünya çapında yüzde 38 artarken, ilk yarıyılda satışları 42 bini aştı. Avrupa'da, ZOE yüzde 50'ye yakın satış büyümesi ile 37 bin 540 satış adedine ulaşarak en çok satan otomobil oldu. Haziran ayındaki 11 bine yakın sipariş adedi ile rekor bir seviyeye ulaştı.Twingo Z.E. modelinin yanı sıra Yeni Clio Hibrit, Yeni Captur Plug-In Hibrit ve Yeni Megane Plug-In Hibrit gibi E-TECH Hibrit, Grup'a 2020 CAFE (Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu) hedeflerine ulaşma konusunda güçlü bir destek sağlıyor. Avrupa'da Grup'un satışları 623 bin 854 adede ulaşırken, yüzde 38,9 oranında küçülen pazarda yüzde 41,8'lik bir düşüş gerçekleşti. Grup, Renault markasının tüm B segment modellerini (Clio, Captur ve ZOE) başarıyla yeniledi. Yeni Clio 102 bin 949 satış adedii ile Avrupa'da yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan modeli oldu. Yılın ilk yarısında perakende satışların Kovid-19 nedeniyle önemli ölçüde etkilenmesiyle, Dacia markasının satışları yüzde 48,1 oranında gerileyerek 161 bin 334 olarak gerçekleşti."

DARALMADAN ETKİLENEN PAZARLAR

"Haziran ayında, Avrupa'daki Grup satışları artarken Renault ve Dacia markaları sırasıyla yüzde 10,5 (lider marka) ve yüzde 3,5 pazar payı elde etti. Dacia markası müşterilerinin satın alımlara geri dönüşü ile, LPG, benzinli ve dizel olmak üzere eksiksiz ürün seçeneği avantajından faydalanıyor. Avrupa dışında Grup özellikle, Rusya (yüzde 23,3), Hindistan (yüzde 49,4), Brezilya (yüzde 39,0) ve Çin (yüzde 20,8) pazarlarındaki daralmadan etkilendi. Renault Grubu, satış hacmi açısından en büyük ikinci ülkesi olan Rusya'da, 1,4 puan artış ile yüzde 30,2 pazar payı elde ederek lider olarak konumlanıyor. Yüzde 23,3 daralan pazarda, satış rakamları yüzde 19,5 düşüş gösterdi. Renault markasının pazar payı 0,3 puan artarak yüzde 8,1'e ulaştı. Arkana, yılın ilk yarısındaki 7 binin üzerindeki satış adediyle konumunu güçlendirdi ve Rusya'da Renault için SUV-coupé olarak yeni bir segment oluşturdu."

RUSYA'NIN EN ÇOK SATILAN İKİ MODELİ

LADA, 20,8 pazar payıyla Rusya pazarının lider markası konumunu koruyor. Pazar payına, Temmuz ayında LADA markasına dahil olan NIVA (Avtovaz) modeli için ek 1,3 paydan da bahsetmek gerek. LADA Granta ve LADA Vesta, Rusya'nın en çok satılan iki modeli olmaya devam etti. Hindistan'da yüzde 49,4 küçülen pazarda, Grup satışları yüzde 28,7 düşüş gösterdi. Renault yüzde 2,8 pazar payına ulaştı (+0,8). İlk altı ayda yaklaşık 13 bin adet Triber satıldı. İkinci yarıyılda, Renault ürün gamı (Kwid, Duster, Triber) yepyeni bir SUV modelin gelişiyle genişleyecek.Brezilya'da yüzde 39 küçülen pazarda, karlılığı arttırmaya ve yeniden fiyat konumlandırılmasına yönelik stratejisinden dolayı Grup satışları yüzde 46,9 düşüş gösterdi. Çin'de yüzde 20,8 küçülen pazarda Grup'un satışları yüzde 21,2 düşüş gösterdi. Grup, Renault Brilliance Jinbei Automotive Co, LTD ile hafif ticari araçlara; eGT New Energy Automotive Co, LTD (eGT) ve Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. LTD (JMEV) ile elektrikli araçlara odaklanıyor. Güney Kore'de Grup, lansmanı Mart 2020'de gerçekleştirilen ve 4 ayda 22 binin üzerinde satılan yeni XM3 modelinin başarısı sayesinde, yüzde 6,9 büyüyen pazarda yüzde 51,3 satış artışına imza attı."