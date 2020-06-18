Real Madrid - Valencia maçı ne zaman? Real Madrid - Valencia saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da liderlik yarışı devam ediyor!

İspanya'da aradan sonra La Liga heyecanı devam ediyor. Ligde ikinci sırada bulunan Real Madrid şampiyonluk yarışında mücadelesine devam ediyor. Real Madrid bugün sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Maç ie ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde.

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Valencia, İspanya La Liga maçı bugün CBC Sport, Bilyoner TV, Spor Smart, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati ise TSİ 23:00

REAL MADRİD MUHTEMELN 11'LER!

Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

VALENCİA MUHTEMEL 11'LER!

Cillessen, Florenzi, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Soler, Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Gomez

MAÇ VE PUAN DURUMU