Real Madrid'li futbolcular soyunma odasında şampiyonluğu böyle kutladı

Bu sezon ezeli rakibi Barcelona ile La Liga'da kıyasıya bir şampiyonluk rekabetine giren Real Madrid, sezonun 37. haftasında Villarreal'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşma sonrasında Real Madrid'li futbolcu ve teknik heyet sahada büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk sevinci soyunma odasında da devam etti. Lig zaferini doyasıya kutlayan futbolcuların mutluluğu görülmeye değerdi.

LİGDEKİ 34. ZAFERİ

3 yıllık aranın ardından yeniden İspanya'nın en büyüğü olan Real Madrid, La Liga'daki 34. şampiyonluğunu elde etti.