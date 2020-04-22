Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Sezonun ger kalan maçlarının koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynananması düşünülen İspanya La Liga'da Real Madrid, kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadyum'unda oynamak için harekete geçti.
22.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:37
İspanyol devi Real Madrid, sezonun geri kalan maçlarını Santiago Bernabeu Stadında oynamama kararı aldı.
Marca Gazetesi'nin haberine göre, eflatun-beyazlılar sezonun yeniden başlaması halinde geri kalan maçları Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynamak için federasyona başvuruda bulundu.
6 bin kişilik kapasitesi bulanan Alfredo di Stefano Stadyumu'nda Real Madrid'in rezerv takımı Castilla maçlarını oynamakta.
6 MAÇINI EVİNDE OYNAYACAK
27. hafta maçlarının ardında askıya alınan İspanya La Liga'da Başket temsilcisi, kalan 11 maçın 6'sını evinde oynayacak.