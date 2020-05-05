Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli file bekçisi Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Benim için Madrid, herkesin düşündüğü gibi dünyanın en iyi kulübü ve bu durum baskı yaratıyor. 3 kere üst üste Şampiyonlar Ligi kazanma serisinden geliyoruz. Geldiğim günden beri sakin kalmam gerektiğini biliyordum çünkü değerimi ve yeteneklerimi biliyorum. Benim için anahtar maç Galatasaray maçıydı. O maçta 3 iyi kurtarış yaptım ve takımı maçta tuttum" dedi.

KALESİNDE DEVLEŞMİŞTİ

Thibaut Courtois'nın bahsettiği maçta Galatasaray ile Real Madrid, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelirken, İspanyol ekibi maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılıların birçok net pozisyona girdiği mücadelede Belçikalı kaleci yaptığı kurtarışlarla devleşmişti.

"BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLUĞU ADİL OLMAZ"

Koronavirüs nedeniyle La Liga'da ara verilen maçlarla ilgili de konuşan Courtois, Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesinin adil olmayacağını dile getirdi.