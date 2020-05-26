Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.
26.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:52
Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i yeniden gündemine aldı.
ZIDANE'IN ÖNCELİKLERİ BAŞKA
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı genç yıldız da, bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.