Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek

Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i yeniden gündemine aldı.

ZIDANE'IN ÖNCELİKLERİ BAŞKA

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı genç yıldız da, bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.