Real Madrid, Sergio Ramos'un golüyle Athletic Bilbao'yu 1-0 yendi

La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu. Zorlu deplasmandan Sergio Ramos'un golüyle 3 puan çıkaran Madrid ekibi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

05.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:37

İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 yendi.

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

Zorlu deplasmanın ilk yarısında 0-0 beraberlikle soyunma odasına giden Real Madrid, ikinci yarının 72. dakikasında Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle 3 puanı kazandı.

SON 20 PENALTISINI GOLE ÇEVİRDİ

Ligin 33. haftasında Getafe'ye karşı alınan galibiyette olduğu gibi Athletic deplasmanında da Sergio Ramos'un penaltıdan attığı gol sonucu belirledi.

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Ramos, takımında kullandığı son 20 penaltı atışının hepsini gole çevirdi. Ramos son olarak, 9 Mayıs 2018'de Sevilla'ya karşı oynadıkları maçta penaltı kaçırmıştı.

ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

La Liga'nın bitimine 4 hafta kala 77 puanla liderliğini sağlamlaştıran Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Madrid'in en yakın rakibi, 70 puandaki Barcelona, bu akşam TSİ 23.00'te deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

Athletic Bilbao ise 48 puanla 8. sırada kaldı.