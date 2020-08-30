Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Şilili kaleci Claudio Bravo, La Liga takımlarından Real Betis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
30.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:10
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Şilili kaleci Claudio Bravo'yu renklerine bağladı.
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Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
4 SEZONDA 61 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.
Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.