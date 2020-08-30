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Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Şilili kaleci Claudio Bravo, La Liga takımlarından Real Betis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

30.08.2020 23:49 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:10

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Şilili kaleci Claudio Bravo'yu renklerine bağladı.

Real Betis Kulübü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan 37 yaşındaki Bravo ile 1+1 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

4 SEZONDA 61 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Kariyerine ülkesinin Colo-Colo takımında başlayan Bravo, İspanya'da Real Sociedad ve Barcelona'da oynadıktan sonra 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Bravo, yedek kaleci olarak yer aldığı Manchester City'de 4 sezonda 61 resmi maça çıkmıştı.

Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti

Kaynak: AA

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