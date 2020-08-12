RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth bir çok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Bu kez iddia Alman basınından geldi. Patrick Schick transferinde mutlu sona ulaşamayan Leipzig Sörloth'u gündemine aldı. Eğer Trabzon Sörloth'un bonservisini 6 milyona alırsa, Norveçli sadece 9 milyon euroya başka takıma transfer olabilecek.

12.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:06

Trabzonspor ile bu sezon fırtınalar estiren Alexander Sörloth'a Bundesliga'dan talip çıktı. Bild Gazetesi'nde yer alan haberde, RB Leipzig'in, takımdan göndermeyi planladığı Patrik Schick yerine Sörloth'un transferi için girişimlere başladığı kaydedildi.

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Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna da sahip.

TRABZON ALIRSA, SERBEST KALMA BEDELİ 9 MİLYON EURO

Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon euroluk bir de çıkış maddesi olacak. Yani Norveçli golcü, Trabzonspor'un beklediği en az 25 milyon euroluk bonservis bedeli yerine sadece 9 milyon euro karşılığında serbest kalabilecek.

Geçtiğimiz sezon 49 maçta oynayan 24 yaşındaki golcü, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.