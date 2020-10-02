Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme
02.10.2020 00:25 | Güncelleme: 02.10.2020 00:36
Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen İskoç ekibi Glasgow Rangers, maç sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaştı.
Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Maç sonrasında İskoç ekibi, aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaşımında bulundu. Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu.
İşte Rangers'ın paylaşımı;