Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme

Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen İskoç ekibi Glasgow Rangers, maç sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaştı.

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maç sonrasında İskoç ekibi, aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaşımında bulundu. Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu.

İşte Rangers'ın paylaşımı;