Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme
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Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme

02.10.2020 00:25 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:36

Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen İskoç ekibi Glasgow Rangers, maç sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaştı.

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maç sonrasında İskoç ekibi, aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaşımında bulundu. Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu.

İşte Rangers'ın paylaşımı;

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme
Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme
Haber Yorumları (1)
MALDONADO: Hakettik. Babel ve taylanin sacma oyuncular. Komse falcaoya pas vermiyor kafayi yicem
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