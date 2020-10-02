Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti. Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers'ın gollerini Scott Arfield ve James Tavernier, Galatasaray'ın golünü ise Marcao attı.

"SATIŞ LİSTESİNE KONSUN"

Arda Turan'ın yokluğunda maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bazı taraftarlar Babel'le birlikte, Falcao, Feghouli ve Belhanda'nın en çabuk şekilde satış listesine konması gerektiğini söyledi.

İşte Babel'le ilgili yapılan bazı yorumlar;