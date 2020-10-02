Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı
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Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı

02.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:58

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Rangers takımına 2-1 mağlup olarak elendi. Maç sonrasında açıklamalarda bulunana Fatih Terim futbolcuları eleştirirken, sosyal medyada taraftarlar da bazı oyuncuları hedef aldı. Özellikle Ryan Babel, taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti. Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rangers'ın gollerini Scott Arfield ve James Tavernier, Galatasaray'ın golünü ise Marcao attı.

"SATIŞ LİSTESİNE KONSUN"

Arda Turan'ın yokluğunda maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bazı taraftarlar Babel'le birlikte, Falcao, Feghouli ve Belhanda'nın en çabuk şekilde satış listesine konması gerektiğini söyledi.

İşte Babel'le ilgili yapılan bazı yorumlar;

Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı
Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı
Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı
Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı
Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı
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