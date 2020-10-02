Rangers maçı sonrası Ryan Babel, gösterdiği performansla taraftarı çileden çıkardı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Rangers takımına 2-1 mağlup olarak elendi. Maç sonrasında açıklamalarda bulunana Fatih Terim futbolcuları eleştirirken, sosyal medyada taraftarlar da bazı oyuncuları hedef aldı. Özellikle Ryan Babel, taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.