UEFA Avrupa Ligi Play OFff turunda Galatasaray'ın rakibi Rangers oldu. Rangers – Galatasaray maçı ne zaman? Rangers – Galatasaray nerede oynanacak? Rangers – Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi?

RANGERS – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Rangers – Galatasaray maçı önümüzdeki hafta oynanacak. Maç saati bilgileri ve yayıncı kuruluş detayı henüz netleşmedi.

RANGERS - GALATASARAY MAÇI İSTANBUL'DA MI, NEREDE OYNANACAK?

Rangers – Galatasaray maçı deplasmanda Rangers'in sahasında oynanacak. Rangers - Galatasaray maçı İskoçya'nın 51 bin kişi kapatile Ibrox Park Stadyumu'nda oynanacak.

RANGERS - GALATASARAY TEK MAÇ MI?

UEFA'nın bu sezon için belirlediği prosedürlere göre, Avrupa Ligi play-off etabı diğer turlar gibi tek maçlık eleminasyon sistemiyle gerçekleşecek. Galatasaray, İskoçya'da Rangers'ı elerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.