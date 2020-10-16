Ramo 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölümde neler oldu? Ramo 16. bölüm izleme linki! Ramo 16. bölüm fragmanı izle

Ramo yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Ramo 17. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Ramo yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

RAMO 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya cuma günü 23 Ekim ekranlara gelecek.

RAMO 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo 15. Bölümünde Vahap'ın Cihangir ve Ramo'yu öldürme girişimi Ramo'nun eylemiyle boşa çıkmış ve bu girişim Vahap'ın kendi canına mal olmuştur. Çıkan çatışmada Ramo'nun Doğu'nun hayatını kurtarması ise Cihangir'de Ramo'ya karşı yeni soru işaretleri oluşmasını sağlar.Sibel, yurtdışına kaçacakken Cihangir'in onu bulmak için başlattığı sürek avı, Sibel'in kendisi için hiç de güzel olmayacak bir karar vermesine neden olur.Diğer yandan, Ramo'nun Köksal'la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo'nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır.

RAMO SON BÖLÜM İZLE...



RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo bu akşam 16 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

RAMO OYUNCU KADROSU

Ramo (Murat Yıldırım): Babasının intikamı için yıllarca beklemiş ve Adana'nın en büyüğü olmak için hedeflerine ulaşmaya çalışan, gözü kara bir yiğit.

Sibel (Esra Bilgiç): Ramo'ya âşık olan fakat ailelerin husumeti olduğundan aşkı ve intikamı arasında kalan kadın.

Cihangir (Olgun Şimşek): Ramo'nun babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı.

Yavuz (Yiğit Özşener): Büyük Patron Cihangir'in yardımcısı. Ramo'nun gizli destekçisi.

Hasan (İlker Aksum): Ramo'nun abisi.

Fidan (İdil Fırat): Ramo'nun halası.

Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl Hocası. Cihangir'in eski dostu.

Nehir (Devrim Özkan): Cihangir'in kızı.

Mahir (Hakan Gerçek): Sibel'e yardımcı olan komiser.