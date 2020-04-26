Ramazan davulcusundan koranavirüs manisi
BURSA'da sahurda davul çalarak ramazan geleneğini yaşatan Yıldıray Palabıyık (44), mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdığı manilerle uyandırıyor.
26.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:19
BURSA'da sahurda davul çalarak ramazan geleneğini yaşatan Yıldıray Palabıyık (44), mahalleliyi koronavirüs ile ilgili yazdığı manilerle uyandırıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ramazan ayında, sokağa çıkma yasağına rağmen davulcu geleneği bozulmadı. Ramazan davulcusu Yıldıray Palabıyık, sokak sokak gezerek vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Oğlunun kullandığı kamyonetin arkasına binerek davul çalan Palabıyık, manilerine koronavirüsü ekledi. "Aldanma sağa sola, gidelim hak yola, güzel oruç tutup, evde kalanın, koronası hayrola" koronavirüs konulu manilerle vatandaşlara seslenen Palabıyık, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı.