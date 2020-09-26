Ramazan Civelek kimdir? Ramazan Civelek kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boy-kilo, forma numarası kaç?

Süper lig temsilcilerinden Fatih Karagümrük takımında oynayan genç futbolcu Ramazan Civelek transfer haberiyle gündeme geldi. Fransa'nın Lyon takımına ait bazı gözlemciler maçta Ramazan Civelek'i izledi. Peki Ramazan Civelek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne?

RAMAZAN CİVELEK KİMDİR?

Ramazan Civelek 22 Ocak 1996 İstanbul doğumlu, Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te oynayan Türk futbolcudur.

Ramazan Civelek doğum tarihi : 22 Ocak 1996

Ramazan Civelek kaç yaşında : 24 yaşında

Ramazan Civelek aslen nereli : İstanbul Üsküdar doğumlu

Ramazan Civelek hangi mevkide oynuyor : Orta Saha

Ramazan Civelek forma numarası kaç : 28

Ramazan Civelek boyu kaç : 1,72 metre

Ramazan Civelek kilosu kaç : 70 kg

Ramazan Civelek burcu ne : Kova

İlk profesyonel maçına 2 Aralık 2014 tarihinde Ziraat Türkiye Kupasında grup maçında Kayserispor karşısında çıkan Civelek ilk Profesyonel golünü ise yine Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Bayburt Grup İl Özel İdarespor karşısında atmıştır. 2015 yılındaki İlk golünü 16 Aralık 2015 tarihinde Ziraat Türkiye Kupasında Tuzla Spor'a karşı atmıştır ayrıca bu maçta 1 asisti de bulunmaktadır. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştır.