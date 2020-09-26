Ramazan Civelek kimdir? Ramazan Civelek kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boy-kilo, forma numarası kaç?

Son dakika transfer haberleriyle gündeme gelen Ramazan Civelek'in futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Ramazan Civelek kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, boy ve kilo kaç? Tüm soruların cevapları haberimizde...