Ramazan Böçkün kimdir? Diyarbakırlı Ramazan hoca kimdir? Ramazan Böçkün kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ramazan Böçkün'ün hayatı ve bitografisi!

Ramazan Böçkün, Diyarbakır halkının sevdiği ve değer verdiği isimlerin başında geliyor. Diyarbakır Ulu Camii'nin müdavimlerinden olan ve dini tebliğlerde bulunan Ramazan Hoca, akıl hastası olduğu gerekçesi ile hastaneye yatırıldı. Sevenleri ve tanıyanları tarafından akıl hastası olmadığı, dini bir kanaat önderi olduğu ifade edilen Raman Böçkün'ün misyonerlerin iftiraları ile hastaneye yatırıldığı ifade ediliyor. Ramazan hoca hakkında merak edilenleri ve hayatını sizler için haberimizde kaleme aldık.

RAMAZAN BÖÇKÜN KİMDİR?

Diyarbakır Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan Ramazan Böçkün'ün dini sohbetleri vaazları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Ramazan Böçkün İslami hassasiyetleri olan biri olarak dini sohbetler ve vaazlar vererek tebliğ yapıyordu. Uzun yıllardır Diyarbakır Ulu Cami'de yerli ve yabancı turistlere İslamiyeti anlatan Ramazan Böçkün, bütün gününü İslam'ı anlatarak geçiriyordu.

RAMAZAN HOCA

43 yaşında olan Ramazan Böçkün, küçük yaşlardan itibaren İslam'ı araştırıp dini kitaplar okumuş ve bir süre sonra çevresinden "Deli" damgası yemişti. Herkesin dini sohbetlerini severek dinlediği Ramazan Böçkün, Ramazan hoca ismi ile nam salmıştı. Son olarak Ramazan hocanın deli olduğu iftirası ile hastaneye yatırılmasına tepki çığ gibi büyüyor. Onu tanıyanlar deli olmadığını, dini vaaz ve tebliğde bulunduğu için rahatsız olanların iftira atıp hastaneye yatırıldığını söylüyorlar.