Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi

Amerika'nın Loudon kentinde yaşayan 36 yaşındaki rahibe Courtney Bingham, kilisede eğitim alan 16 yaşındaki erkek öğrenci ile 10 defa evinde ve arabasında ilişkiye girdi.

VİDEOYU GÖREN BABA OLAYI POLİSE BİLDİRDİ

Courtney, ilişkiye girerken çektiği videoyu çocuğun telefonuna gönderdi. Videoyu gören baba olayı polise bildirdi. Çocuk polise verdiği ifadede, Courtney ile evinde ve yol kenarında arabasında en az 10 kez ilişkiye girdiklerini söyledi. Dedektif Sgt. Jason Smith, Courtney'in kilisede ilişkiye girdiği çocuğun da bulunduğu gruba eğitim verdiğini söyledi.

12 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkemede çocuk ile 10 kez değil, bir kaç kez ilişkiye girdiğini söyleyen Courtney, 12 yıl hapis cezası aldı. Courtney, 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 11 Ekim tarihinde teslim olacak.