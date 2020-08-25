Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi

Dünden beri sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri, Nihat Hatipoğlu'nun geçirdiği rahatsızlık oldu. Hatipoğlu'nun asistanı haberler.com'a yaptığı özel açıklamada, hocanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Evde tedavi altında olan Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu ise babasının sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara isyan etti.

"KÖTÜ YORUMLARI GÖRDÜKÇE DAHA ÇOK DUA EDİYORUM"

Osman Hatipoğlu babası hakkında sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Oğul Hatipoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı: "Nihat Hatipoğlu benim babam! Ama siz kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah'ı ve Peygamber'i. Çünkü Nihat Hatipoğlu'na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah'a ve Peygamberinedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin. Nihat Hatipoğlu hasta oldu diye zil takıp oynayan kesimi görüyorum da insanlıktan nasibinizi alamamışsınız. Elhamdülillah ki babamla sizler aynı yerde olmayacaksınız. Biz Hz. Ali gibi, diken atana gül atmasını da biliriz. Rabbim "KALBİNİZİ" eğer varsa düzeltsin."

DUA EDENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Osman Hatipoğlu, kendilerine destek verip dua edenlere ise şu sözlerle teşekkür etti: "Nihat Hatipoğlu'yla alakalı yani babamla alakalı güzel düşüncelerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Rabbim herkesin kalbine göre versin ve veriyor da eminim. Kötü düşüncelerdeki insanlara 2 önceki tweet'imde belirttiğim gibi Allah'ın âyetiyle cevap veriyorum. Kininizle geberin."

ÖZEL DUA İSTEMİŞTİ

Nihat Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya Şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Hatipoğlu için sosyal medyada yapılan acımasız yorumlardan bazıları: