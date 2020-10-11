Rafael Nadal kimdir? Rafael Nadal nereli, mesleği nedir? Rafael Nadal serveti

Rekorları ile gündem haline gelen Rafael Nadal nerede yaşıyor? Ekranların tanınan ismi olan Rafael Nadal eşi kim? Sporseverlerin ilgiyle takp ettiği Rafael Nadal, teniste rekorlarla anılıyor. Tenis tarihinde bir Grand Slam'i 12 kez kazanan ilk tenisçi oldu. İşte, detaylar...

RAFAEL NADAL KİMDİR?

Rafael Nadal Parera, 3 Haziran 1986, Manacor, Mallorca'da dünyaya geldi. Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek erkek tenisçidir. Tenis tarihinde bir Grand Slam'i 12 kez kazanan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Federer'i yenerek şampiyon oldu. Dört yaşında hâlen koçluğunu yapan amcası Toni'nin çabalarıyla tenise başladı. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, FC Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiş olan ünlü bir savunma oyuncusudur.

Rafael Nadal, profesyonel tenis dünyasında ilk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkat çekti. Oynadığı ilk Grand Slam olan Wimbledon 2003'te 3. tura yükseldi. 2004'ten itibaren klasmanda hızla yükseldi. 2004 yılında Sopot turnuvasını kazanan Nadal, bir yıl sonra aralarında Fransa Açık ve dört Master Serisi (Roma, Monte Carlo, Madrid, Montreal) turnuvasının da olduğu toplam 11 şampiyonluk elde etti.

Nadal 2005 yılını Roger Federer'in ardından ikinci sırada bitirdi. 2006'da Dubai finalinde Federer'i yenerek onun sert zemindeki 56 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. İkinci Grand Slam turnuvasını yine Fransa Açık'ta kazandı. Dünya'nın bir numarası Roger Federer'e karşı üst üste beşinci galibiyetini alırken, toprak korttaki yenilmezlik serisini 60 maça çıkardı. Nadal'ın toprak korttaki 81 maçlık yenilmezlik serisi, 2007 yılında Hamburg finalinde Roger Federer tarafından sonlandırıldı.

"Toprağın kralı" olarak bilinen Rafael Nadal 2008 yılında Monte Carlo, Barcelona ve Hamburg turnuvalarını kazandıktan sonra Fransa Açık'ta Federer'e karşı dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Nadal aynı zamanda, bu şampiyonlukla birlikte Fransa Açık'ta yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Nadal'ın bu turnuvadaki başarısı onu diğer üyeleri Roger Federer, Bjorn Borg ve Pete Sampras olan "herhangi bir Grand Slam turnuvasında üst üste en az dört şampiyonluk yaşayan tenisçiler" listesine soktu. Nadal, 2008 yılında aynı zamanda Wimbledon tenis turnuvasını da kazanarak Fransa Açık Tenis Turnuvası haricindeki ilk Grand Slam turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

İLK AVUSTRALYA AÇIK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

2009'da yılın ilk Grand Slam'i Avustralya Açık yarı finalinde 5 saat 14 dakika ile turnuvanın en uzun maçı rekorunu kırdıkları maçta İspanyol Fernando Verdasco'yu yenerek kariyerinde ilk kez bu turnuvanın finaline çıkmayı başardı. Finalde Roger Federer'i yenerek ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı. Nadal, 2010 yılında toprak zemin sezonunda üç ATP Masters serisini ve Fransa Açık'ı kazanarak bunu başaran ilk tenisçi oldu.

Henüz 24 yaşında 9. Grand Slam şampiyonluğunu yaşayan Nadal, 4 Grand Slam turnuvasında da mutlu sona ulaşan 7. tenisçi olarak da tarihe geçti. Ayrıca Open Era tarihinde kariyer Grand Slam'ini tamamlayan en genç tenisçi olmuştur. Aynı zamanda, 1969'da tüm Grand Slam'leri kazanan Rod Laver'dan sonra bir sezon içinde art arda 3 Grand Slam kazanan en genç ve ilk tenisçi olarak spor tarihine geçmiştir. Rafael Nadal, ABD Açık'ı kazanan üçüncü ispanyol oldu. Nadal ayrıca Mats Wilander'in ardından üç farklı zeminde en az 2 kez Grand Slam kazanan ikinci oyuncu oldu.

Rafael, 2013 yılında Fransa Açık'ta erkekler finalinde vatandaşı David Ferrer'i 6-3/6-2/6-3 ile geçerek sekizinci kez Roland Garros şampiyonu oldu. Bu sonuçla tarihte ilk kez bir Grand Slam'i sekiz kez kazanmayı başaran tenisçi oldu.[3] Grand Slam'in ikinci serisi olan Wimbledon'da ise Nadal ilk turdaki rakibi Belçikalı Steve Darcis'e 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etmiş oldu.[4] İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Amerika Açık finalinde karşılaştığı Novak Djokovic'i 6-2/3-6/6-4/6-1'lik setlerle yenerek şampiyon oldu. Rafael Nadal, Amerika Açık'ta 2. Grand Slam zaferini kazandı.

Teniste erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Amerik Açık'a katılmayacağını açıkladı.

Ünlü tenisçi, Maria Francisca Perello ile evli ve 1,85 boya sahiptir. Şampiyon tenisçinin 180 milyon dolarlık bir serveti olduğu biliniyor.